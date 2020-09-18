韓國瑜在大合照時，手拿著一本《憲法新論》。(翻攝李來希臉書)

前高雄市長韓國瑜卸任之後，很少出現在大眾面前。全國公務人員協會理事長李來希跟韓團隊聚餐，這個難得的聚會，除了韓國瑜出席外，曾和韓國瑜搭檔拚總統大選的張善政、前高雄市副市長李四川也來了。

李來希在臉書貼文表示，韓國瑜競選團隊國政顧問團成員，難得在今天晚上聚會，雖然選輸了，但大家都知道緣由，心照不宣。「國瑜兄、善政兄與四川兄丰采依舊」，大家相見歡，夥伴們期待再戰。公道自在人心，不信公理喚不回，夥伴們輪流高歌，暫時忘卻眼前煩憂，各自耕耘，來日再一起收成慶豐收。李還表示，今天收到一張遲來的顧問聘書，收作紀念。

而在大合照時，韓國瑜精神奕奕的手拿著一本法治斌、董保城合著的《憲法新論》。

網友紛紛表示，「都是志同道合的好夥伴。」、「理事長們大家一起加油，不信公理喚不回！」、「休息是為了走更長的路；留得青山在，不怕沒材燒！」、「真是很棒的一個勤政愛民的優質團隊，你們都跟韓市長一樣，重情重義、苦民所苦！」、「路途艱辛，大家仍須努力。」、「加油，我們都還在。」

(中時新聞網)