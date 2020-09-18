網友貼出自己捐血拿到的大禮「好神拖」。(圖取自臉書社團爆廢公社)

在路邊常可以看到捐血車上掛著紅布條，寫著「捐血一袋，救人一命。」而在捐血後，通常可以拿到餅乾牛奶來當做補充營品，但日前有一位女網友分享，自己第一次捐血就拿到超大好禮「好神拖」，讓網友看了好羨慕，「我只拿過牙膏2條。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上分享，自己日前去台中祭祖，剛好經過五湖園區看見有捐血活動，便挽起衣袖，進行第一次的捐血。捐了250c.c的她幸運拿到大禮好神拖，讓他興奮的上網和大家分享，並好奇詢問「常捐血的大家，拿過最好的捐血贈品是什麼？」

貼文發出後也吸引近7千人按讚，留言數更高達1千2百多則，大批網友羨慕直呼，「X！這個太扯了」、「怎麼有這麼好的禮品，羨慕」、「我去捐血拿到牛奶、餅乾跟護士的微笑」、「超好的，我幾乎都是牙膏不然就是餅乾跟牛奶」、「拿過最好的是全家五百元禮卷。」

其實也有不少人分享自己拿過的好禮，「我之前曾經扛過一袋米+含蓋餐碗+保溫杯，我只捐250 c.c」、「捐500c.c抽到19吋液晶螢幕」、「捐一次拿到1包米，1罐醬油，1隻剪刀，6包衛生紙，2顆地瓜和1包麵條。」也讓不少網友直呼很超值。

(中時新聞網)