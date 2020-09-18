美國股市今天是4大衍生性金融商品季度結算「四巫日」(Quadruple witching day)，開盤後除道瓊工業指數下跌外，其他3大指數甚至一度微幅上揚，不過賣壓逐漸湧現，終究4大指數齊挫，道瓊一度下跌逾百點。

5大指標科技股開盤漲跌互現，但最後剩臉書(Facebook)一枝獨秀，台灣時間22時01分時漲3.44美元或1.44%，其餘包括蘋果、Netflix、Google、亞馬遜均是下跌，蘋果跌幅一度近1%。

美國個股期貨、個股選擇權、指數期貨、指數期貨選擇權每年3、6、9、12月第3個周五是季度結算，就稱為四巫日，當天包括法人、基金經理、個別投資人都有平倉或轉倉需求，因此在股市也容易爆量，特別是收盤前倒數1小時最顯著，又稱「四巫小時」。

前2交易日美股收黑，不少分析師歸咎於Fed(聯準會)周三決議沒有新刺激措施，提升市場流動性力量已經見頂，盤前美國商務部聲明又證實，TikTok、WeChat等2項陸資App禁令20日仍將生效，除禁止民眾下載、現有用戶更新，也要求蘋果、Google在美國國內App商店必須下架。

(中時新聞網)