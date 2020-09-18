彭啟明提醒，「紅霞」登陸後，風向將轉為東北風，未來「秋涼」氣息將越來越明顯，在鋒面通過後，溫度也會慢慢降低。(摘自天氣風險粉專)

今天（18日）上午各地為多雲時晴天氣，隨著下午鋒面接近，天氣轉趨不穩定，各地山區及西半部地區都有午後雷雨發生，氣象局一度發布14縣市大雨特報及即時大雷雨訊息。不過，明（19）晚起鋒面通過，到周日（20）清晨期間雨勢最大，東北部地區需嚴防劇烈雨勢。隨著風向轉為東北風，近期降溫會更有感。

氣象局表示，明日白天鋒面位於臺灣北部海面，除了北部及東北部地區開始有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲天氣。午後注意有局部短暫雷陣雨，尤其山區有局部較大雨勢發生的機率。白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至35度。隨著周六晚間鋒面通過，北臺灣降雨機率大大增加，基隆北海岸及宜蘭要注意有局部大雨發生的機率。

今年編號第11號輕度颱風「紅霞」，已於今日上午登陸越南，強度將逐漸減弱，對臺灣無直接影響。不過彭啟明提醒，「紅霞」登陸後，風向將轉為東北風，未來「秋涼」氣息將越來越明顯，在鋒面通過後，溫度也會慢慢降低，尤其近期清晨要特別注意低溫，最低來到24度、高溫則剩30度左右。下周四（24日）預計又有一到鋒面通過，近期天氣將呈現偶陣雨的氣候型態。

另外，受到颱風影響，臺灣西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率，海上作業或活動請注意安全。

(中時新聞網)