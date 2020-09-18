美國生技公司Moderna及輝瑞藥廠為了盡快讓新冠肺炎疫苗問世，不約而同將目標放在10月底發表最終人體試驗數據。Moderna表示只要數據顯示疫苗預防功效達到70％，就會向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。

Moderna執行長班塞爾（Stephane Bancel）近日受訪時表示，編號「mRNA-1273」候選疫苗的最終階段人體試驗正如火如荼進行中，但何時能發表重大實驗數據仍取決於美國實驗地區的新冠肺炎感染率。

美國政府規定，候選疫苗必須在最終階段人體試驗證明實驗組的預防功效比對照組高出50％，且實驗組至少要有150人在接種疫苗後感染新冠肺炎才能成立，也就是說對照組感染人數至少要達到300人才能證明疫苗功效。

Moderna表示最終階段人體試驗一旦發現53人感染，就會由獨立安全委員會進行第一批數據分析，最快可望在10月底發表實驗數據，但也可能拖到11月。

(工商 )