聯合國旗下世界糧食計劃署（World Food Programme）執行長畢斯利（David Beasley）呼籲，全球億萬富翁應伸出援手，協助拯救全球三千萬瀕臨死亡危機的飢餓人口。

畢斯利周四（17日）在聯合國安理會的小組會議上表示，世界糧食計劃署一年需要49億美元讓全球挨餓人口有食物可吃。

他還特別提到，今年來新冠肺炎疫情爆發，令多年來政局不安的奈及利亞、南蘇丹、剛果共和國與葉門的飢餓問題更加惡化。如果再加上氣候變遷等因素，這意味全球已有2.7億人瀕臨挨餓邊緣，當中有三千萬人如果沒有得到救助就可能餓死。

他向聯合國安理會強調，為解決飢餓危機，國際社會責無旁貸、不能推卸責任，不過畢斯利也補充由於目前已有多國政府財政吃緊，因此民間人士此時應出面幫助這些飢餓人口。

他說現今全球約有逾2千位億萬富翁，淨資產總額高達8兆美元。至於在美國就有12名富豪其淨資產合計達1兆美元。

畢斯利還提到，根據媒體報導，在這些億萬富翁中，有三人在新冠疫情期間暴賺數十億美元。他強調自己並不反對他人賺錢，不過人類在此時也面臨有史來最大危機。

根據富比士的資料，疫情蔓延期間，美股在科技股帶領衝高下，許多企業執行長財富激增。其中亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）就以1,779億美元淨資產高居全球最有錢的富豪。據稱在7月期間，他的財富一天就增加130億美元。

(工商 )