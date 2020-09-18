為爭取農民選票，美國總統川普周四（17日）前往威斯康辛州進行造勢時，宣布將對農民提供新一輪紓困方案、規模約130億美元，以協助受新冠肺炎疫情打擊、而蒙受重大經濟損失的農民。

川普表示：「從下周起，我的政府將提出新一輪130億美元的紓困計畫，幫助農民從中國病毒復甦，其中包括威斯康辛受到疫情重創的乳製品、蔓越莓與人參農民」。川普聲稱的中國病毒就是指新冠病毒。

據內情人士透露，美國農業部門預定周五（18日）就會正式發布這項農業紓困計畫的相關細節。該計畫所需資金將從商品信貸公司（Commodity Credit Corporation）的基金提撥。這項基金是美國國會依據「新冠病毒援助與經濟安全法案」（CARES），同意預先撥付的款項。農民從下周一起就可開始申請。

然而這項計畫也是川普政府推出新冠病毒糧食補助方案以來的第二輪紓困措施。今年4月川普曾針對農業發布190億美元的援助計畫，希望協助農民因應疫情重創，當中包括向生產者直接支付160億美元，與30億美元用來大量採購肉類、乳製品、蔬菜等其他農畜產品。

(工商 )