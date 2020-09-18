金牌經紀人孫德榮日前委託《風水！有關係》節目，到他的內湖豪宅看風水，節目也找來孫德榮昔日子弟兵賴薇如一起直擊豪宅。賴薇如則爆料，孫德榮過去從不嚮往婚姻，到這歲數竟然想婚，感覺可以透過風水改他的桃花運，更說孫以前脾氣差，把旗下藝人當空氣，孫德榮大方承認，也說曾罵過賴薇如，但賴薇如感謝孫沒有放棄嚴格對待她，才會造就現在的她。

孫德榮說，因為是購買樣品屋，房子格局沒有做太大變動，命理老師詹惟中特別提醒，這樣會造成犯小人格局，甚至開放式廚房會影響脾氣暴躁、孤獨終老，讓孫德榮不禁想起，曾借錢給友人高達5千萬，常常人間蒸發。不過詹惟中說，主臥房格局非常好，催旺事業、金錢源源不斷，也點出「想住豪宅不用花大錢，掌握風水人人都可有豪宅」。

孫德榮說，哥哥之前癌症末期，光是從房間走到客廳就很吃力，因此決定從5層樓的透天厝，搬到平層的豪宅，不用爬樓梯大家也方便。6年前孫德榮準備退休，卻意外發現罹患膀胱癌，小便都是鮮紅色的血，坦言被推進手術室時有掉淚，全身插滿13支管子，進行了14個小時的手術，之後又做了半年的復健，幸好現在健康狀況恢復良好。《風水！有關係》每週日晚間10點在緯來綜合台播出。

(中時 )