民國86年1月25號晚上，當時板橋分局後埔所，2名警員呂進全及劉能源，一起騎一台機車巡邏，卻遭歹徒開車衝撞，還搶走警槍，其中呂進全即使受傷嚴重，仍奮力爬起打算拔槍與歹徒搏鬥，卻遭改造手槍朝頭部開了一槍，不幸成為植物人，臥病在床23年，今早(18日)辭世，同袍嘆：解脫了，學長一路好走。

當年雙載巡邏的呂進全及劉能源，遇到2名歹徒各持改造手槍，預謀襲警奪槍，2名歹徒開著搶來的計程車，在板橋四川路連續追撞員警3次，劉能源直接被撞昏，2名歹徒下車打算搶走警槍，呂進全奮力起身，正想拔槍反擊，卻遭歹徒近距離轟頭，2天後2名歹徒火速被逮，其中潘世昌判死槍決伏法，吳明慶則判處無期徒刑。

被近距離轟頭的警員呂進全，子彈卡在腦中長達4個月，不幸成為植物人，事發23年來，由父親呂錦漳照顧，一家人從來沒有放棄過，期待呂進全會有醒來的那天。

但今早(18日)卻傳出消息，呂進全已經辭世，同袍在臉書發文祝福他一路好走，表示20幾年來，呂爸爸真的很偉大，「呂爸爸辛苦了」、「進全學長一路好走」。而呂進全遭槍擊事件，導致事後警政署因為此事修改規定，將警力巡邏改成分騎兩輛機車。

(中時新聞網)