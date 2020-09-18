投資人趁美元走軟與基本金屬消費大國大陸復甦之際，擴大買進銅礦，帶動倫敦銅期貨價18日盤中躥揚至逾兩年新高。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅18日盤中上漲0.5％，報每公噸6,812美元，稍早一度升抵每公噸6,850美元，創下2018年6月以來最高紀錄。銅價繼3月跌至45個月低點後，迄今反彈55％。

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