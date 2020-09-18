利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）表示，將終止石油設施封鎖，暗示利比亞將回復石油生產，引發國際油價18日反轉下跌，回吐稍早的漲勢。美國西德州期油18日盤中下跌0.6％，報每桶40.73美元，布蘭特期油盤中挫低0.74％，降至每桶42.98美元。高盛日前重申，2020年底前布蘭特原油的目標價為49美元，2021年第三季前可望升至65美元。

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