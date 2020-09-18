利比亞暗示復供 國際油價走跌 22:312020/09/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）表示，將終止石油設施封鎖，暗示利比亞將回復石油生產，引發國際油價18日反轉下跌，回吐稍早的漲勢。美國西德州期油18日盤中下跌0.6％，報每桶40.73美元，布蘭特期油盤中挫低0.74％，降至每桶42.98美元。高盛日前重申，2020年底前布蘭特原油的目標價為49美元，2021年第三季前可望升至65美元。 (工商 ) #利比亞 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新醫材擬與上銀科技結盟進軍國際 17:522020/09/18 財經 美高官接續訪台 史達偉：助台拓展國際空間 抵禦大陸脅迫 14:522020/09/18 國際 陸港觀盤－陸股慢牛向前 投資三大主軸不變 04:102020/09/18 全球財經 《盤後解析》周線連2紅 高檔盤整仍看多 15:062020/09/18 財經 《商情》美元走強 LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/09/18 財經 美監管機構徵詢公眾意見 暗示華為、中興威脅電力系統安全 11:252020/09/18 財經 封鎖華為自傷 美企反損逾兆 04:102020/09/18 話題觀察 報價連漲 二線塑化股出頭 04:102020/09/18 證券．權證 國民黨團：近7成民意反瘦肉精美豬進口 繼續推動公投 16:472020/09/18 政治 資深媒體人：張慧英》川普的中東成績單 20:032020/09/18 名家 財經熱門新聞 人民幣下一波噴到哪？專家驚爆明年最恐怖價位 - 財經 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 傳奇避險大師：美75年帝國已衰退 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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