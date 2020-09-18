美元貶值、經濟蒙塵 金價上漲 22:312020/09/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元貶值和經濟復甦不確定性揚升，帶動金價上漲。現貨金價18日盤中揚升0.6％，至每盎司1,953.8美元。本周截至周五盤中，金價累計上漲0.7％，正朝著周線連二紅的方向前進。紐約黃金期貨價盤中揚升0.7％，報1,963.6美元。ActivTrades首席分析師德卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出，美元走軟給予金價支撐，金價預估維持在1,860至2,000美元之間。 (工商 ) #美元貶值 #金價上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》外資買超 KOSPI小漲 11:252020/09/18 財經 商品期貨趨勢專欄－Fed維持近零利率 推升金價 04:102020/09/18 證券．權證 糧商炒匯案 四銀行遭金檢 04:102020/09/18 財經要聞 《盤中解析》傳產突圍 力保5日線 11:422020/09/18 財經 EVA、PVC強漲 塑化股吃補 04:102020/09/18 證券．權證 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 11:252020/09/18 財經 《韓股》外資力挺 KOSPI周線連4紅 16:142020/09/18 財經 報價連漲 二線塑化股出頭 04:102020/09/18 證券．權證 金價狂飆 央行罕見示警留意風險 04:102020/09/18 財經焦點 《商情》美元走強 LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/09/18 財經 財經熱門新聞 美禁下載或更新WeChat與TikTok 周日生效 - 財經 傳奇避險大師：美75年帝國已衰退 - 財經 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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