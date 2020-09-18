美元貶值和經濟復甦不確定性揚升，帶動金價上漲。現貨金價18日盤中揚升0.6％，至每盎司1,953.8美元。本周截至周五盤中，金價累計上漲0.7％，正朝著周線連二紅的方向前進。紐約黃金期貨價盤中揚升0.7％，報1,963.6美元。ActivTrades首席分析師德卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出，美元走軟給予金價支撐，金價預估維持在1,860至2,000美元之間。

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