達明機器人宣布，9月18日與台北市教育局及七所市立技術型高中簽署產學合作備忘錄，並捐贈臺北市技術型高中價值逾570萬元的軟硬體設備，未來將藉由技術培訓、考照規劃，提供學生實習機會及業界實務教材為主的人才培訓課程。

達明機器人18日與市立大安高工、市立松山工農、市立南港高工、市立內湖高工、市立木柵高工、市立士林高商及市立松山家商等七所台北市技高簽署合作備忘錄，由達明機器人董事長何世池代表與各校校長簽約。

達明機器人培訓中心負責人林俊志表示，為消弭目前機器人證照無法實際貼近產業的落差，達明機器人以自動化導入的經驗，開設初中高階的智慧機器人證照，從單站應用、產線應用及整個智慧工廠導入西門子PLC自動化教育訓練，優化工廠智能管理，此張證照將於2021年全面啟動，北部設置南港高工等四間考場，中南部各一間考場，明年全台預計突破5,000人次考照。

臺北市政府教育局表示，很高興本次與西門子及全球市佔第二的達明機器人兩大企業聯手，於南港高工自動化訓練中心打造智慧工廠人才培育基地，除了導入協作型機器人及工廠智能管理軟體等系統，共同規劃智慧工廠實務課程，並進一步聚焦智慧機器人應用、智慧製造及結合AI、大數據分析的工廠實務。期望透過協作機器人證照考試，結合西門子SCE認證，提供學生原廠實習及未來就業的入門磚。

(工商 )