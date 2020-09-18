美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和其他民主黨員憂心，美國總統川普施展政治壓力，趕在大選前讓安全性尚未確定的新冠肺炎疫苗問世。共和黨則批評民主黨削弱民眾對疫苗的信心，危害公共安全。

尋求連任的川普16日表示，新冠肺炎疫苗最快可望在10月開始施打。川普的說法與美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）相悖，後者同日稍早表示，預期疫苗將於11月或12月問世，要到2021年才會廣泛供應。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）17日接受福斯新聞網專訪時表示：「我相信川普總統掌握了我們不知道的消息。我不確定芮斐德的疫苗時程資訊從何而來，但肯定不是最新消息。」

隨著美國總統大選逐漸逼近，疫苗的問世時間和安全性，已經成為總統大選和川普內閣的熱門議題。

拜登在9月稍早開始質疑川普有關疫情的言論。川普防疫不力引發外界猛烈批評，他曾預測疫情很快就會結束、拒絕戴口罩，還要求降低篩檢，以免確診數字太高太難看。

拜登的競選副手參－議員賀錦麗（Kamala Harris）接受CNN訪問時表示，有關疫苗的安全性，她會相信公衛專家和科學家的說法，而不是川普所言。拜登日前亦表示，他不認為川普對新冠肺炎疫苗安全性的言論值得信賴。

白宮和部分共和黨員則駁斥民主黨的發言不負責任，激起對疫苗不恰當的疑慮。

川普16日晚間向媒體表示：「我要請拜登停止發布他的反疫苗理論，他的言論已經損害我們的努力。」

美國目前至少有兩款疫苗正在進行大規模、後期階段臨床試驗，這些測試可望產生足夠的數據，證明疫苗的安全性和有效性，以便讓政府決定是否廣泛使用疫苗。

(工商 )