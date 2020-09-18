代表55家歐洲大型企業的遊說團體在最新報告指出，歐洲的5G網路部署進展大幅落後於美國和亞洲，呼籲歐洲大陸加快腳步，終結5G發展落差。

歐洲企業家圓桌會議（ERT）在18日出爐的報告指出，「此時與終止與美國、韓國與大陸的5G落差猶未晚也，但是必須即刻採取行動。」

歐洲企業家圓桌會議有55名會員，包括汽車製造商戴姆勒（Daimler）、石油巨擘英國石油（BP）與荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca），以及電信業者瑞典愛立信（Ericsson）與芬蘭的諾基亞（Nokia）。

雖然5G技術仍在開發當中，但全球數國已在2019年開始建設5G網路。5G不僅是加快上網速度，也是自駕車和物聯網發展的關鍵要素。

瑞典卡車製造商富豪（Volvo）執行長倫德斯泰特（Martin Lundstedt）表示：「歐洲擁有足以支撐5G部署的龐大優勢，我們必須做得更好。」倫德斯泰特同時擔任歐洲企業家圓桌會議的數位轉型委員會主席。

歐洲大陸現階段的4G部署較其他地區遜色，進一步拖累5G網路部署速度。歐洲企業家圓桌會議發現，2019年約七成的歐洲手機用戶使用4G網路，相較之下，美國、大陸和韓國用戶使用4G的比重約達九成。

調查發現，在歐盟27個會員國之中，超過半數尚未推出5G商用服務，反觀韓國與美國2019年便有該項服務。

歐洲企業家圓桌會議指出，歐洲許多國家尚未分配足夠的頻寬，或是規劃基地台設立與興建許可，是歐洲較慢推出5G網路的原因。

歐盟官員與歐洲國家政府主張加速5G網路部署，以提振包括先進製造在內的歐洲產業。無奈法規延誤，與當地民眾反對建立5G天線，造成歐洲5G網路部署落後。

(工商 )