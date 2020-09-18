美國國務卿柯拉克(Keith Krach)昨來台，但原定於今天與經濟部舉辦的台美經貿對話卻突然取消，傳出是台灣方面太過高調，引起美方極度不悅，但總統府駁斥絕非事實。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，此次柯拉克與阿札爾來台，有4大不同之處，是不是「大內宣」太過頭？

對於有媒體報導稱，經貿對話取消是因為民進黨大內宣搞過頭，黃暐瀚今18日在臉書貼文以「大內宣害了克拉奇？」為題指出，這次美國次卿柯拉克來台，是1979年兩國斷交以來，最高規格的官員來訪，毋庸置疑。但很多細節，與當初想像的不同。光是拿八月的衛生部長阿札爾相比，就很清楚有幾個落差，並拋出4大質疑。

黃暐瀚今在廣播節目《POP Radio撞新聞》表示，第一、為什麼取消原本公開的「經濟對話」？一同主持的媒體人朱凱翔認為，美方此次是刻意不搭行政專機來降低官方色彩，一部分原因正是因為「大內宣」宣過頭了，早在8月31日就有許多新聞報導此事，當時正是因為為降低開放美豬爭議，甚至近期還營造出一種台美關係史無前例友好的風向，連入聯、台美建交這種消息都有。

「台灣需要的跟美國需要的，根本不在同一條線上」，朱凱翔說，川普現在需要的是依靠政治利益及政治利益，經濟利益上，上次與經濟部長王美花、蔡英文總統會面才是重點，會面陳時中根本沒意義。黃暐瀚則強調，說有經濟對話的不只是經濟部，而是整個政府。

此外，對於柯拉克此行來台，為什麼總統不在總統府「接見」他？朱凱翔認為，近日傳出台灣要重返聯合國、入聯，對民進黨政府來說，是宣傳Taiwan No.1的形象，上次阿札爾來台，大內宣也經用過一次得到很好的效果，此行柯拉克來台，要在重用一次，但美國根本不想和台灣玩真的，但許多台灣人被洗腦到相信了，對美國來說，只是為了川普選舉，但台灣卻傻傻相信了。台灣反聯，長遠來說，未必符合美國利益。

第三、為什麼專機沒掛美國國旗？第四、為什麼行程都變「不公開」？是不是真的因為「大內宣」太過頭，引發美方反彈？這得注意。

至於美國UN大使餐會，支持台灣重返聯合國，美國議員呼籲台美建交，黃暐瀚說，他都支持，但得有進度，不能流於說說，否則民眾會由期望，變成失望。

(中時新聞網)