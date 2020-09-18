大陸對美國油籽需求強勁，帶動芝加哥黃豆期貨價持續上漲，18日盤中衝上兩年新高水準。芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最熱絡的黃豆期貨價18日勁升1.2％，至每英斗10.405美元，早盤一度躥升至10.44美元，寫下2018年5月底以來最高水準。

黃豆期貨正朝著周線連六紅的方向前進。德國商業銀行（Commerzbank）分析師表示，大陸對美國黃豆興趣上升，帶動價格走高。

(工商 )