大陸需求強勁 黃豆期價升至兩年高點 22:392020/09/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸對美國油籽需求強勁，帶動芝加哥黃豆期貨價持續上漲，18日盤中衝上兩年新高水準。芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最熱絡的黃豆期貨價18日勁升1.2％，至每英斗10.405美元，早盤一度躥升至10.44美元，寫下2018年5月底以來最高水準。 黃豆期貨正朝著周線連六紅的方向前進。德國商業銀行（Commerzbank）分析師表示，大陸對美國黃豆興趣上升，帶動價格走高。 (工商 ) #黃豆期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 VCM現貨價創近二年半高點 11:422020/09/18 財經 報價連漲 二線塑化股出頭 04:102020/09/18 證券．權證 人民幣中間價升84個基點 人行啟動逆回購 10:512020/09/18 財經 採‧訪‧線‧上－真金不怕火煉 危機就能變轉機 04:102020/09/18 專題周報 《商情》美元走強 LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/09/18 財經 股價指數期貨贏家專欄－FOMC吹中性風 留意美股對沖組合 04:102020/09/18 證券．權證 大台中不動產公會：游資多、低利率，房市量增價增 03:102020/09/18 生活 熱門股－中釉 量價齊揚反轉上攻 04:102020/09/18 證券．權證 台美航空貨運價 調漲10％～15％ 高於大陸行情 04:102020/09/18 產業．科技 熱門股－美利達 訂單滿手股價衝 04:102020/09/18 證券．權證 財經熱門新聞 人民幣下一波噴到哪？專家驚爆明年最恐怖價位 - 財經 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 傳奇避險大師：美75年帝國已衰退 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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