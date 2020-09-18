在享受魚水之歡後，該如何避免懷孕意外當上爸媽呢？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區黃品臻藥師，為大家說明事前、事後避孕藥的正確服用方式。

事前避孕藥 需長期、穩定服藥才能達到效果

事前避孕藥含有人工合成的「雌激素」與「黃體素」，藉由長期穩定服用，使女性體內維持一定濃度的荷爾蒙：當雌激素濃度偏高，卵巢便不會排卵；當黃體素濃度偏高，子宮頸黏液會增加，精子難以通過子宮頸而與卵子結合。事前避孕藥需長期、穩定服藥才能達到效果。每天定時服用1顆，睡前或與食物併服可減少嘔吐、噁心感。

在藥品包裝方面，可分為21顆裝與28顆裝：21顆裝全數含藥，連續服用21天並停藥7天，再開始下一周期的避孕藥。28顆裝適合記性較差者，部分含藥、部分不含藥，先每日連續服用含荷爾蒙的藥錠，再服用無作用的錠劑，不必停藥。

首次開始使用時，可於月經出血第1天開始吃，連續服藥7天後，才具避孕效果，頭7天內仍需同時以其他方式避孕（如保險套）。無藥日期間（停藥7天或服用無作用錠劑的日子），因少了荷爾蒙的維持，子宮內膜會剝落、月經來潮。無藥日結束後，不論經血停止與否，都要從第29天起開始新的服藥週期。

萬一忘記服藥時，若延遲時間未超過12小時，想起後立刻補服，下次再回復正常的服藥時間；若延遲超過12小時，此時避孕效果可能降低，在想起時補服前一次漏掉的劑量，當天的藥量仍按時服（想起當日需服用2顆），之後依正常時間、劑量服藥。若曾漏服超過2小時，補服藥品後，未來7天內需採額外避孕措施。

事後避孕藥 主要是抑制或延遲卵巢排卵

如果在性行為時缺乏防護措施或避孕失效（如保險套破裂等），可用事後避孕藥緊急避孕，主要是抑制或延遲卵巢排卵，或使子宮頸黏液增稠、降低精卵結合的機率。事後避孕藥可分為2代：第1代高劑量黃體素（Levonorgestrel）、第0代黃體素受體調節劑（Ulipristal acetate）。

第1代Levonorgestrel建議在性行為後72小時（3天）內服用，第2代Ulipristal acetate建議在性行為後120小時（5天）內服用，愈早服用避孕成功率愈高。事後避孕藥僅對當次性行為有保護作用，不建議在同一經期內重複服用事後避孕藥，以免擾亂月經週期。

不論事前或事後避孕藥，皆屬醫師處方藥，若有心血管疾病、肝功能障礙、乳癌等情形，不宜以避孕藥作避孕方式。

食藥署提醒，女性的受孕能力原本就會隨著年紀而下降，若服用避孕藥多年之後又突然計畫懷孕，很有可能會因為年紀或其他因素影響受孕機會，且避孕藥的種類繁多，劑量也不同，第1次服用時還是建議請醫師先行評估後，由醫師替您開立最適合的口服避孕藥，以降低副作用發生的機率，服藥後也應定期追蹤檢查，確保長期服藥的健康品質。

(中時新聞網)