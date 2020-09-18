中國大陸汽車銷售強勁復甦，連帶加大鈀金與鉑金間的價格差距。這兩種金屬是製造汽車觸媒轉換器的主要原料，目的在於減低廢氣污染，鈀金大多用於汽油車、鉑金用於柴油車，而大陸車市以汽油車銷售為主，因此帶動鈀金需求升高、價格大漲，鉑金價格則維持平穩。

鈀金現貨價18日盤中每盎司上漲0.18％，報2,208美元，今年迄今累計上漲約27％。鉑金現貨價則上揚0.86％至939美元，近日價格僅回到疫情爆發前水平。

分析師表示，以汽油車為主的大陸市場疫情穩定、車市復甦，而以柴油車為主的歐洲市場疫情延燒、汽車業遭到重創，導致鈀金與鉑金價格差距持續拉大。

據中國客車協會（CPCA）數據顯示，大陸8月客車銷售創下逾兩年來最快增速。而歐洲汽車製造商協會（EAMA）報告指出，歐洲8月汽車銷售年減17.6％，今年前八個月更較去年同期銳減近三分之一。

(工商 )