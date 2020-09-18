蔡英文總統在官邸宴請美國務院次卿柯拉克。（圖／總統府提供）

蔡英文總統宴請柯拉克，台積電創辦人張忠謀也出席餐會。（圖／總統府提供）

蔡英文總統宴請美國務院次卿柯拉克，晚宴菜色之一。（圖／總統府提供）

蔡總統今晚於官邸宴請美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）代表團，誠摯歡迎並感謝柯拉克次卿率領國務院高階官員訪團來臺，傳遞美國政府支持民主臺灣的立場，並就臺美更深化的合作關係深入交換意見。

總統首先感謝柯拉克次卿上任以來，對促進臺美關係的卓著貢獻，期盼未來臺美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。

總統並由衷感謝此次柯拉克次卿率團來臺，參加李登輝前總統的追思告別禮拜，總統表示，李前總統是臺灣民主化的重要推手，臺美今日能夠共享民主、自由與人權的價值，相信彼此都非常感念李前總統的貢獻。

總統表示，臺美關係在近幾年有諸多實質進展，雙方的交往更加密切，期許臺美之間能夠有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。

總統也相信，今晚以溫馨的晚宴來歡迎臺灣的好朋友與老朋友，表達臺灣有決心踏出關鍵的一步，透過彼此面對面的意見交換，將會為臺美更深化的合作開啟新的里程碑，也期許雙方未來的合作及對話，能夠持續進行並順利開展，共同促進臺美夥伴關係更友好、更密切。

包括國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中、台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、前國防部印太安全事務助理部長、2049計畫研究所主席薛瑞福（Randy Schriver）、美國在台協會華府總部貿易暨商務事務資深顧問洪士傑（Jeffrey Horwitz）亦出席是日晚宴。

美國國務院次卿柯拉克訪問團一行車隊18日晚間進入總統官邸，接受蔡英文總統的設宴款待。（張鎧乙攝）

(中時 )