時代力量陷入退黨風暴，第一位退黨的立委林昶佐，昨透露與其他退黨者組成互助會，但沒有組新政黨的打算。本報掌握，該互助會暫名為「進步青年連線」，林等人預定在19日前總統李登輝追思會上宣布成立，由於互助會有多名民進黨新生代成員參加，且曾討論台獨議題，而李登輝正是「台獨教父」，黨政人士分析，互助會可能又是民進黨的側翼組織。

據指出，從時力退黨的互助會成員除了林昶佐，還有苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷、台北市議員林亮君、林亮君特助吳崢、台北市議員林穎孟等人；民進黨籍的則包括台中市議員黃守達、連江縣黨部主委李問、中央黨部發言人暨新北市議員戴瑋姍、基隆市議員張之豪、高雄市議員高閔琳、民調中心主任陳博洲等人。此外，林昶佐還打算找民進黨立委賴品妤、台灣基進立委陳柏惟加入。

據傳，該互助會在本月8日在台北舉行首次「閉門」會議，從「三權正常化」、「二次民主化」、「一個團結國家」3個面向構築修憲願景，議題戰場包括廢除考監兩院、重整司法院定位、增加不分區立委席次、檢討中華民國制度錯亂、六都體制失衡問題、地方自治改革、賦予18歲公民權、創設國籍領土國旗國號國歌專法、推動國防建制全民參與、建立台灣文化主體性等等。

有趣的是，會中有人還以「國師」唐綺陽8月31日以「九月來了！」破題的臉書貼文，指世界正在重組，是選邊站、積極拉攏友軍的「衝撞期」，要把握『木星恢復順行』的九月展開新局，來為互助會的彼此勉勵。

據悉，互助會並討論要架設粉絲專業及公共論壇，暫名為「台灣，現在與2050」，希望透過這個平台來討論、奠定基礎，以2050年為目標推動互助會的願景。

(中時 )