森喜朗指有傳菅首相要與蔡總統通電話沒被翻譯 府：幕僚有補充 23:042020/09/18 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 森喜朗指有傳菅首相要與蔡總統通電話沒被翻譯，府：幕僚有補充。（翻自總統府網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 稍早《中央社》一篇「森喜朗：日本新任首相菅義偉盼與蔡總統通話」報導，總統府發言人張惇涵表示，有關森前首相在與總統談話時提及未來若有機會，總統與新任的菅首相也可以通話等，儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。 張惇涵表示，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方也能持續強化各項交流，在各項助益於兩國人民的各項事務共同努力。 (中時 ) #菅義偉 #森喜朗 #蔡英文 #張惇涵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美經濟對話改為高層溝通會 美國務院次卿 今會蔡英文 04:102020/09/18 財經要聞 美國務院次卿柯拉克抵台 為參與前總統李登輝追思禮拜 台美高層經貿對話落空 04:102020/09/18 政治要聞 森喜朗：所剩人生不長 或許這是來台訪問這輩子最後一次 19:042020/09/18 政治 李登輝明告別禮拜 總統府：美日貴賓有專屬動線及車輛 16:022020/09/18 政治 日本新首相菅義偉內閣首次民調支持率高過安倍 10:232020/09/18 國際 共機擾台 總統府：有完整掌握 請國人放心 15:482020/09/18 政治 菅義偉首談中國 陸解讀3信號 04:102020/09/18 焦點新聞 《國際政治》菅義偉優先推動 明年秋季成立數位技術部會 09:432020/09/18 財經 李登輝明告別禮拜 李坤儀臉書溫馨發文 14:462020/09/18 政治 要求小英赴立院國情報告 藍拋公決案逕付二讀 10:272020/09/18 政治 政治熱門新聞 美對陸態度恐因一事生變？前國防部長：台海40年未見 - 政治 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 美國為何取消對話？王鴻薇爆「大家全被他騙」綠委急喊21字：認了 - 政治 獨家》韓國瑜北上宴請百位國政顧問 自曝內心仍澎湃洶湧 - 政治 不是高嘉瑜！民進黨推「他」能戰勝蔣萬安？網：洗洗睡吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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