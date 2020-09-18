稍早《中央社》一篇「森喜朗：日本新任首相菅義偉盼與蔡總統通話」報導，總統府發言人張惇涵表示，有關森前首相在與總統談話時提及未來若有機會，總統與新任的菅首相也可以通話等，儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。

張惇涵表示，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方也能持續強化各項交流，在各項助益於兩國人民的各項事務共同努力。

(中時 )