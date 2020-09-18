在路上若是看到正妹、帥哥很想認識，但當下不敢上前搭訕該怎麼辦？因此不少網友會拍照，PO上論壇PTT表特版，希望神通廣大的網友可以幫忙找人，至今成功次數相當多，有位網友8年前PO照片尋找一名正妹，想不到最近竟真的有人幫他找到「記憶中的女孩」，超強找人功力讓原PO直呼好有毅力。

男網友8年前在PTT尋人，表示在高雄IKEA遇到一名年約25歲的正妹，形容對方「氣質型、五官立體、書香氣息、自信凌人、皮膚潔白」，身材有點肉肉的，不過線條相當棒，上圍目測應該有D罩杯，一面之緣讓原PO念念不忘，希望網友可以神到這位正妹。

IKEA巧遇肉感正妹 8年後竟找到本尊 結局好意外(圖片取自/PTT)

想不到就這樣過了8年，一名超強神人「超硬神貓」，找到當年在高雄IKEA的正妹，讓原PO又驚又喜，表示8年其實一直都沒有放棄過，只要有一點線索，都會找出來比對，找到本尊讓原PO相當感動，也沒有忘記當年擦身而過的臉紅心跳，但他也自嘲現年31歲的自己，已經是準大叔，「我想，沒有結局就是最好的結局」。

堪稱表特版最強人人文章，讓許多網友驚呼「8年了還能記得，真的很厲害」、「真男人」、「跨越時空的神人」、「不離不棄」、「經典中的經典」、「真愛啊，毅力推」。

(中時新聞網)