台灣有許多弱勢兒童沒有機會到育樂場所遊玩，甚至被遺忘在看不見的角落，樂飛樂園秉持著取之於社會，用之於社會的想法，特與長期耕耘公益活動的基隆市議員張秉鈞、陳宜攜手傳遞溫暖，免費邀請玩遊樂區，現場更提供基隆世紀蛋糕餐盒，及市議員張秉鈞贈送的60個櫻桃蛋糕毛巾，讓參與活動弱勢兒童、家屬和照顧者都相當開心。

張秉鈞說，為了讓基隆弱勢家庭子女有機會來親子遊樂園玩耍，特邀基隆家扶中心、基隆區伊甸基金會帶著弱勢家庭及身心障礙兒童參加，盼能讓所有參與者都能留下難忘的回憶，感受到社會的溫暖。

張秉鈞同時表示，透過活動的舉辦，現場能看到孩童臉上洋溢著幸福的笑容，心中更是滿足欣慰。未來將號召更多團體共同舉辦活動，一起來為這群小天使們爭取更多創造美好童年回憶。

陳宜希望透過社會責任的力量，除了幫助弱勢孩童吃飽穿暖接受教育 之外，也應助他們擁有育樂的權利，她說，孩子和家長到遊樂園玩，能暫時放下平日辛苦重擔，對孩子而言，是最大的幸福。有機會和自己的孩子一起來玩 一方面促進親子之間的情感，也讓彼此擁有共同美好的回憶。

(中時 )