小鬼黃鴻升驟逝震撼演藝圈，也讓無數粉絲心碎，經紀人今天(18日)也公布死因為「主動脈剝離」，引起醫界議論。事實上，2年前就有心臟科醫師解釋，主動脈剝離比心肌梗塞更可怕，若2周內沒有處理，死亡率高達90%。

國泰綜合醫院心臟內科醫師陳冠任在2017年受訪時表示，心肌梗塞致死率高，但主動脈剝離危險性更是高出不少。他指出，根據統計，發生主動脈剝離情形，1天內沒處理，死亡率就已達25%；2天沒處理死亡率上升到50%；若依舊置之不理，2個星期內，致死率飆竄到90%。

陳冠任說，主動脈好比是人體內的高速公路，負責供應全身各部位血液，主動脈剝離就代表高速公路坍方，造成全身血液流動阻塞，導致各器官休克。

陳冠任指出，造成主動脈剝離最大因素就是高血壓，其患者有超過70%都有嚴重高血壓病史，血管壓力太高，就會破壞血管壁，進而造成剝落，產生主動脈剝。

其他誘發因素包括馬凡氏症患者，發生主動脈剝離機率遠較其他人高出許多。陳冠任說，主動脈剝離唯一預防之道就是控制血壓，定期追蹤、回診，以利掌握病情。

陳冠任補充，主動脈剝離發生，會造成胸口劇痛，且是像撕裂身體般的疼痛，且疼痛會從胸前轉移到後面，再到下背。陳冠任強調，若胸口感受到前所未有的疼痛，必須即刻就醫，因為主動脈剝離「一分鐘都不能等」，稍有拖延，就會喪命。

影音取自中廣新聞網主播吳霈蓁YouTube

(中時新聞網)