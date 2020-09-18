黃鴻升遺體解剖死因初判「心血管疾病」 聽完結果妹妹緊握父親手離開｜2020.09.18

小鬼黃鴻升本月16號在北投住家中驟逝，享年36歲，消息一出令親友悲痛難以承受，除了父親強打起精神，憔悴為兒打理後事，小鬼高齡88歲的阿嬤如今更是觸景傷情，現在見到小鬼的東西就淚流不止。

據東森新聞報導，附近里長陳力彰透露，阿嬤禮拜天才和小鬼一起吃飯，小鬼傳出噩耗的當下，阿嬤正在里辦公室聚會，突然接獲女兒告知孫子意外過世，完全無法接受，現在只要一看到孫子的東西，就會忍不住落淚，觸景傷情。

小鬼遺體今日在板橋殯儀館進行解剖，初步研判為心血管問題致死。在法醫解剖完畢後，小鬼父親也離開解剖室，面對記者提問全程低頭不發一語，神情相當哀傷，並在下午4點50分現身靈堂。

隨後小鬼經紀人也代表家屬出面說明後事安排，透露小鬼家人都沒有特別宗教信仰，因此沒有打算要做頭七法會，還進一步公布小鬼死因，為主動脈剝離造成血管阻塞。被問起小鬼父親狀況，經紀人坦言在知道原因以後，不可能說是好，對喜歡小鬼的朋友也一樣，一定不會是開心，只能盡力幫忙把後事好好處理完。

(中時新聞網)