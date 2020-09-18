總統蔡英文今日晚間在總統官邸宴請美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）代表團，並邀請台積電創辦人張忠謀作陪，張忠謀也是唯一受邀的台灣企業家。

蔡英文感謝柯拉克上任以來，對促進台美關係的卓著貢獻，期盼未來台美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。

她同時感謝柯拉克參加前總統李登輝的追思告別禮拜，李前總統是台灣民主化的重要推手，台美今日能夠共享民主、自由與人權的價值，相信彼此都非常感念李前總統的貢獻。

蔡英文表示，台美關係在近幾年有諸多實質進展，雙方的交往更加密切，期許台美之間能夠有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。

她也希望，今晚以溫馨的晚宴來歡迎台灣的好朋友與老朋友，表達台灣有決心踏出關鍵的一步，透過彼此面對面的意見交換，將會為台美更深化的合作開啟新的里程碑，也期許雙方未來的合作及對話，能夠持續進行並順利開展，共同促進台美夥伴關係更友好、更密切。

包括國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中、台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、前國防部印太安全事務助理部長、2049計畫研究所主席薛瑞福（Randy Schriver）、美國在台協會華府總部貿易暨商務事務資深顧問洪士傑（Jeffrey Horwitz）亦出席是日晚宴。

(工商 )