前高雄市長韓國瑜與當時拚2020總統大選的搭檔張善政，以餐會感謝近200位國政顧問團成員，並頒發聘書。網友看了驚喜說：高雄市前新聞局長王淺秋講的最準，「低調感謝大選時幫忙的朋友」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」分享文化大學副教授杜震華的臉書貼文，杜震華說，那美好的仗，我們一起打過...韓國瑜和張善政感謝國政顧問團的鼎力相助，以餐會感謝大家。近200位國政顧問團成員同舟共濟，都沒有、也不會離開，和韓國瑜、張善政一起，度過了一個愉快而且難忘的夜晚，並默默立誓，將為中華民國繼續努力。

網友表示，「沒離開，而且很想念。」、「好久不見韓總， 國政顧問團的大家真的超棒的，國政白皮書對於國家政策規畫的非常完善，可惜我們現在享用不到。」、「其實韓市府團隊到現在還在繼續為偏鄉為弱勢團體在努力喔！」

也有人說，「人民真的很需要整個國政顧問團，我們都相信你們是被弄掉的啦...反觀現今有些惡劣政客，只能感嘆世上苦人多。」、「勝敗乃兵家常事，國父革命十次才成功，期待你們再為庶民打一場勝利的仗！」

(中時新聞網)