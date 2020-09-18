民進黨台北市議員王世堅多次砲口對內，批評民進黨政府，引發風波，桃園市議員王浩宇因而槓上王世堅。對此，王世堅18日在政論節目中表示，對於王浩宇這種影射的行為，有必要去澄清、譴責，他還直言講了這傢伙幾句感覺是髒了自己的嘴，並懷疑是不是有人在背後指使「不入流的紅衛兵」來搞整肅。

王世堅在中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》中指出，長期以來各黨都有那種迫害忠良的人士，這很不好，各黨都應該起而抗議之，並指這些壞蛋剛好也跟媒體有關，因為他竟然胡說八道，稱特定哪一些媒體有在邀請他，還說上節目有額外重金。

王世堅認為，他用這個話來影射，好像我們上特定媒體背後是有拿到好處一樣，這對媒體和節目的來賓都是一種侮辱：「第一，他侮辱到各家媒體，但好像沒有一家媒體邀請過這個傢伙；第二，這也侮辱到所有來賓，所有去各家媒體，參加公共政策評論的，不管是民意代表，還是專業的名嘴，都會受到侮辱。」

王世堅強調，這個部分，我們有必要澄清和譴責，「說實在話，我講這個傢伙這幾句我覺得已經覺得滿髒了我的嘴」。並指出，「國有國格，黨有黨格，人有人格，我一向對那些沒格的人，多講兩句，我都不願意提，你看到現在我連他的名字都沒提起。」

王世堅說，電視台有可以幫他和很多人作證，他們所有公職在身的黨籍人士上節目，都是各為其主，多數時間都是為自己主張的信仰和黨的政策做辯護，而他也曾因此多次和許多來賓發生衝突。

王世堅還說，如果有人在背後支持這種不入流的紅衛兵出來整肅，來迫害忠良的時候，「拜託，你要整肅別人，也派個像樣一點的，不要派這種沒格的」。

(中時新聞網)