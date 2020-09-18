監委賴振昌今天表示，國民黨曾在民國50年間，向中央銀行借貸5筆貸款，金額共1億6465萬元，其中1筆是以外幣作為擔保，其餘4筆則為信用放款，借款期間最長達16年之久，為了解央行辦理這5筆借款，是否合於行為時法令規定，已申請自動調查。

賴振昌表示，民國93年間，數名立委依據國民黨中央委員會財務委員會於民國59年等相關資料，指當時的國民黨涉有指示當年的從政同志，以各部會的公款彌補該黨財務差絀等情事，向監察院陳情。

賴振昌說，監察院於93年調查完畢，其中「調查意見一」大概是中央銀行於民國60年之前貸款給國民黨的5筆借款，還不是當時《中央銀行法》所不容許，且已全數清償，因此，依行為時中央銀行的規定，國民黨得為中央銀行的放款對象，勘可認定。

不過，賴振昌指出，當時《中央銀行法》也規定，中央銀行放款，得以生金銀及國民政府發行或保證的公債庫券為抵押，且有放款期限不得超過6個月、不得為信用放款或透支等限制。於是中央銀行辦理這5筆借款的放款期間、抵押品及放款種類，是否適法？相關人員有無違法失職？確實有深入調查的必要。

(中時 )