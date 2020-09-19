聽解說仔細觀察野鳥，朱立倫基隆港邊護生態。（朱立倫辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

聽解說仔細觀察野鳥，朱立倫基隆港邊護生態。（吳康瑋攝）

聽解說仔細觀察野鳥，朱立倫基隆港邊護生態。（吳康瑋攝）

基隆港為北台灣最重要的郵輪母港，周邊生態保育也格外重要，對此，國民黨前主席朱立倫18日在前立委謝國樑陪同下，搭乘火車到基隆市海洋廣場，聽取基隆鳥會常務理事沈錦豐介紹黑鳶，隨後前往一旁連鎖咖啡廳暢談在地發展，路上不少吸引不少民眾回頭確認，真的是朱市長，店員見到朱立倫，還在咖啡杯上寫下「你好年輕」。

基隆港的黑鳶（俗稱老鷹）們頂著大風，在旭川河口不斷的俯衝抓取食物，非常靠近港邊，身上的飛羽也清晰可見，朱立倫及謝國樑等人也在港邊細細觀察其飛行軌跡，並對鳥類的滑翔俯衝感到驚奇萬分，也希望大家可以一起保衛鳥類的棲息地，避免惡意的破壞。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐指出，崁仔頂魚市從清朝就開始發展，常有死魚、內臟等碎肉，沿旭川河漂入基隆港，是黑鳶的食物來源之一，海洋廣場是最佳賞鷹的地方，常有攝鳥人在港邊架設相機、腳架，來捕捉老鷹俯衝低飛覓食的畫面。

(中時 )