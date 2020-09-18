前高雄市長韓國瑜離開高雄後，回家鄉雲林沉潛，但一舉一動仍備受關注。他今晚北上宴請上百位國政顧問團及市府團隊，年初與韓搭檔參選正副總統的前閣揆張善政也現身。與會者指出，韓致詞時說：「許多人勸我雲淡風輕，但我的內心依然澎湃洶湧。」有與會者解讀，韓仍未忘情政治。

韓國瑜今晚在北市衡陽路一家著名餐廳包下二樓，席開15桌，其中前副市長李四川、前新聞局長王淺秋等市府團隊及昔日隨扈坐2桌，張善政及國政顧問團坐13桌。據指出，這場感恩餐會原打算在淡水河上包下大型遊輪舉辦，因消息曝光，再加上新冠疫情，延至今晚改在餐廳低調聚會。

與會者說，韓國瑜致詞時，感謝大家選舉期間辛勞，也為敗選致歉，還說太太李佳芬晚間出席維多利亞中學家長座談會，不克前來，他代佳芬姊謝謝大家；他也告訴大家，很多人勸他雲淡風輕，但他內心依然澎湃洶湧。不過席間有人勸韓國瑜明年參選國民黨主席，韓笑說「不」、「別鬧了」，未當場點頭。

據指出，愛唱歌的韓國瑜在席間唱「舊皮箱的流浪兒」，雖是他的招牌歌，似乎也訴說政壇沈浮的心境。而張善政夫婦則以中秋節將屆，唱起「月亮代表我的心」，各桌也推代表輪流上台唱歌炒熱氣氛，尤其軍系背景的與會人士更嗨翻天。

席間韓國瑜、張善政、李四川等人共同逐桌敬酒，氣氛歡樂。聚餐2個半小時後結束，韓、張站在門口，逐一送客與合影。

離開高雄的韓國瑜，鮮少公開行程，但動向仍受矚目。最近一次公開行程是8月15日高雄市長補選投票的選前之夜，為候選人李眉蓁站台助選。

國民黨9月6日全代會，黨中央邀韓參加，韓一直考慮，原打算參加全代會後，和市府團隊在北市聚餐，最後顧慮自己已非市長，不再是指定中常委及當然黨代表，最後只和市府團隊聚餐，但消息曝光後，就被解讀將要「復出」。

日前傳出韓明天將到新竹竹北參加陸官「2020專修班年會」，外界解讀是「復出」的起手式，但曾任韓市府新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新則說「外界不需要做太多聯想」。

(中時 )