台灣知名保養品品牌「艾莎古薩」創辦人ELSA（任嬿雯）發表新書《我也不想一直長痘痘》，而花了她五年時間才完成著書。18日她發文表示：「終於！又寫了一本，這本真的是寫了五年，一切一切盡在不言中！」她也提醒家裡有青少年的朋友「必看！」

好轉 從放下「屠刀」開始

ELSA和萬名為痘所苦的粉絲們走過抗痘之路，為了不讓自己懷抱「如果我當初不要亂擠痘痘就好了！」「真後悔滿臉豆花去打雷射，把臉弄得更可怕！」之類的悔意，ELSA睽違5年，要讓更多人和痘痘分手、重拾好肌底和自信心。她表示：「好轉，其實是從放下屠刀開始的。」

她強調，如果沒有建立正確的洗臉、卸妝、防曬、上妝方式，再多的瓶罐保養，再貴的做臉或醫美，都是枉然，更加破壞原有肌膚的皮脂膜，而讓痘痘不斷復發。

ELSA先前的保養書作品《粉刺痘痘大揭秘 你的臉為什麼好不了？》曾震撼了萬名身在台灣以外地區的痘痘人，紛紛透過網路詢問、甚至飛來台灣找ELSA，一致表示：「真羨慕台灣有這樣真心為我們好的專家！」她在9月23日（三）12:30將在幸福文化臉書直播。（https://www.facebook.com/happinessbookrep/）

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