30多歲男性今日晚間10時許，在八里區龍米路一段疑似與人糾紛後，詭異自行走入淡水河中消失，目擊人士見狀驚慌報案，附近人士透露，該男疑有精神疾病。蘆洲警方和消防人員派遣3車7人、1船艇前往搜救中。

(中時新聞網)