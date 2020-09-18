八里男子詭異步入河中 警消全力搜救 23:452020/09/18 中時新聞網 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里男子詭異步入河中 警消全力搜救(圖片取自臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30多歲男性今日晚間10時許，在八里區龍米路一段疑似與人糾紛後，詭異自行走入淡水河中消失，目擊人士見狀驚慌報案，附近人士透露，該男疑有精神疾病。蘆洲警方和消防人員派遣3車7人、1船艇前往搜救中。 (中時新聞網) #詭異 #搜救 #警消 #八里 #糾紛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗沈姓男子冒充中油員工被判刑 13:482020/09/18 社會 南警破同志色情按摩店 軍警學生竟有優惠 11:382020/09/18 社會 7旬婦人迷途 永和警助返家 17:092020/09/18 社會 老父尋女13年 警找獲遺體助她回家 04:102020/09/18 社會新聞 瑞芳劍龍稜再傳登山客受困 消防出動5車20人疾馳救援 15:572020/09/18 社會 北市兒童樂園舊址 男子持美工刀自殘 13:222020/09/18 社會 男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助 16:042020/09/18 社會 中年男爬合歡北峰疑心臟不適倒地 送醫不治 17:152020/09/17 社會 南警婦幼隊偏鄉小學宣導 校友阿姨加碼提供文具贈品 20:052020/09/18 寶島 失智婦路倒 里長霧峰警一起幫忙送回家 18:492020/09/18 社會 社會熱門新聞 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 勇警辭世！遭爆頭子彈卡腦變植物人23年 同袍嘆：解脫了 - 社會 哪些靈異節目最經典？網曝：這張照片至今仍不敢看 - 社會 IKEA巧遇肉感正妹 8年後竟找到本尊 結局好意外 - 社會 社會10點檔》歷史懸案 新光金庫3億離奇消失 主嫌熊耀國人間蒸發 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。