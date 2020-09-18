美國國務院次卿柯拉克率團訪問台灣，解放軍就出現在西南空域，我國軍1小時內連發16次廣播驅離。那麼解放軍真的會對台動手嗎？前民進黨立委沈富雄表示，除非大陸非常沒有辦法保住面子，或非常忍無可忍，否則不會動手。

沈富雄在政論節目中表示，大陸手上可用的工具，其實也愈來愈少。因為美國國務院次卿沒來，我就一天到晚繞著你跑，架次那麼多。現在國務院次卿來台灣了，難道不表示一下嗎？如果什麼動作都沒做，或是我的動作跟平時一樣多，那人家會怎麼看我？所以一定要演，而且要演得比過去強，而且要變成真正的、更加接近軍演，讓你看到說本人是不爽的，不但不爽，而且是真的很不滿意，已經到了底線。

沈富雄指出，如果老美再進逼一步的話，大陸剩下來的「工具」還有多少，這是一個問題。大陸沒有要武統我們，因為武統真的是要動手，它沒有動手、這叫武嚇。大陸的武嚇是針對台灣的拒統，現在美國說要幫我們進聯合國、要怎麼樣提高國際地位，這是不是謀獨？拒統跟謀獨能不能夠畫上等號，還是這個界線也是模糊的。

沈富雄認為，大陸劃了很多紅線，但是有一條紅線就是，無止境的拒統。因此除非大陸非常非常沒有辦法保住面子、非常非常忍無可忍，否則它不會動手。

(中時新聞網)