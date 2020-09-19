今（109）年中秋節有4天連假（10／1－10／4），你是否已經安排好出遊計畫了？受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾原定出國旅遊的規劃不得不取消，改為更為精緻的深度國內旅遊，小花平台不免俗地還是要再次提醒，包含有計畫國內旅遊的民眾在內，針對長時間在外地念書、為工作打拼的遊子們，也都不要忘了，人身在外難免就會有風險，「不怕一萬、只怕萬一」，不論國外或是國內旅遊，只要是出去玩，即便是安排國內2天1夜的短程旅行，都一定要投保「旅遊平安險」（以下簡稱「旅平險」），「千萬不要輕忽由突發意外事故造成的傷害甚至死亡風險，是可大可小的！」

國內1日小旅行保費30元起跳

換來意外死殘100萬元基本保障

以國內1日小旅行來說，保費最低從新台幣30幾元起跳，透過網路快速投保「一日平安」保險專案（即「旅平險」），只需花5分鐘，就可以買到含有意外、失能、身故及醫療等100萬元的基本保額，而各家保險公司不同的「旅平險」方案另會搭配「旅行業責任保險」（簡稱「旅責險」），也就是旅行社必須依照觀光局規定替旅客投保「旅責險」，針對燒燙傷、食物中毒、公共運輸事故、急難救助……等個別風險提供相對應保障。

網路投保快速、即時，為現代人帶來許多的便利性！

根據金管會統計，去（108）年一整年壽險網路投保新契約保費較前（107）年同期成長近50％，其中新契約保費最高壽險公司前3名依序為國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽，而「旅平險」在單一險種佔據第2名、新契約保費收入近7千萬元。

至於產險方面，去年一整年壽險網路投保新契約保費較前年同期成長超過50％，其中新契約保費最高產險公司前3名依序為富邦產險、新安東京海上產險及國泰世紀產險，而「旅平險」在單一險種佔據第3名、新契約保費收入超過2億元。

(中時新聞網)