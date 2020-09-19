近來最夯的日劇應該要屬《半澤直樹》了！令人引頸期盼的續集終於開播，7年前一句「以牙還牙、加倍奉還」成為琅琅上口的經典台詞，躍升當年最受矚目的爆紅神劇；睽違7年後再推續集，同樣的原班人馬，延續前集獲得「平成」時代最高收視連續劇，續集挾帶著超高人氣回歸，果然又創下收視紀錄，刷新「令和」年號以來連續劇最高收視率。

其實仔細探究該劇，除了金句連發引人入勝外，尤其寫實的劇情真實反映出年跨世代面臨的職場困境，看了心有戚戚焉深有感觸，一上檔收視率接連攀升，話題討論也持續不斷。從《半澤直樹》劇情延伸反應了當下的社會現象，前集一句「以牙還牙、加倍奉還」吼出「昭和」大叔們心中的鬱卒，到了續集，具體描繪了年輕世代的迷失心情，也巧妙地塑造了「平成」上班族心目中理想「昭和」上司的形象，就是半澤直樹！

面對不景氣，上班族該如何成功理財？

近日台灣同步播出的《半澤直樹》，不少觀眾順著劇情看下去直呼「根本完全說中心聲」，除了現存的職場困境外，今（109）年以來，受到新冠狀病毒肺炎疫情的影響，整體經濟陷入愈發萎靡不振的惡性循環中，面對不景氣，上班族該如何成功理財、一吐陰霾？以下小花平台帶領讀者從名人觀點著眼，看看他們身上有哪些可以效法的小撇步？「全部把它學起來吧，節省生活中不必要的日常開銷，慢慢省、慢慢滾出一桶金！」

日本專業理財規劃顧問：

「理財前先整理金錢，財富自由離你並不遙遠！」

在今天低利時代，加上通膨上升的壓力，同時面對高齡化浪潮及退休年齡延後的全球趨勢，如何做好個人理財規劃為退休「保底」已然成為新顯學！

根據施羅德投信、中華民國退休基金協會及《Smart智富》月刊所做「2020台灣退休理財規劃大調查」指出，國內民眾對於延後退休大致已有心理準備，平均預計60.86歲，特別是在個人退休理財規劃方面，更加看重「保本」、「按月領回」、「具備彈性及靈活度」等3大關鍵重點。

本文以《半澤直樹》的視角切入，首先介紹日本專業理財規劃顧問個人獨到的見解及新思維，諸如：「打造有錢腦」、「斷捨離理財術」、「梳理金錢通道」、「投資只吃8分飽」……。

(中時新聞網)