嘴巴老是嚷著要存錢，錢卻愈存愈少，每到月底就成「月光族」，窮得只能吃泡麵……，這是不是你的真實寫照？究竟為什麼愈想存錢、想要更省，愈是存不到錢？根據國內理財專家觀察，問題的癥結在於，很多時候是藉由花錢消費來獲得有省到錢的「感覺」；試想一下：每到百貨周年慶檔期，你是否就會失心瘋消費，尤其對於買一送一或是滿額折扣毫無抵抗力？說到這裡，小編第一個舉手自首，特別是化妝品只要有折扣就一定買，著實花了不少錢……，你呢，你的花錢癥結是什麼？為一解心中疑惑，以下整理了常見的花錢壞習慣和奇怪思維，除了作為自省的參考外，也提供讀者自我檢視、看看自己有哪些問題？

你犯了花錢壞習慣和奇怪思維？

癥結點1、滿額贈禮以後一定用得著、先買再說

首先，以百貨周年慶消費滿額禮來說，常見「買千送百」、「買大送小」，因為要省錢，想著多買的可以留到以後再用「反正用得著」，不知不覺買了不少多餘的東西，以為是省錢，其實已不知不覺掉進了「划算」的陷阱。

本身是日本超人氣理財規劃顧問的橫山光昭，在其所著《90％的節約都會造成反效果》中，明確指出有90％的節約方法，都是「看似划算」的陷阱，「大多數的省錢方法，都很難看出成效，節約要從固定的開銷下手！」

舉例來說，很少去的健身房年費、以為降不了的手機月租費、幾乎沒有在看的有線電視費……，想要知道收支平衡哪裡出了問題，得先從記錄家庭收支簿開始，「不是隨手記記、隨手寫寫而已，必須仔細思考每一筆花費是消費、還是浪費，嚴格控制各項開支比例。」

(中時新聞網)