什麼時候最想脫單？當然是別人有對象你沒有，只能默默吃狗糧的時候。所以七夕一過，許多單身的人忍不住想著自己的桃花何時降臨？果然找對象是人生頭等大事啊。別急，未來幾個月有哪些星座可以迎來桃花，有望脫單呢？快快打起精神，迎接愛神丘比特之箭啦！

▍1.天秤座

天秤座今年整體的桃花運都還不錯，拓展了新的交際圈。但是上半年的狀態並不是很好，容易情緒化，碰到事情喜歡多想，也有跟前任拉扯不清的跡象。即便有桃花，也沒能抓住。未來幾個月身邊的親朋好友會很樂意幫你牽橋搭線、介紹對象，建議你不要急著拒絕，可以都接觸看看，說不定就遇到了未來的另一半。尤其是9月和12月份注意留心，遇到正緣的可能性最大！

▍2.射手座

射手座會在未來幾個月迎來一個小小的蛻變期，魅力值悄然上升。比如開始注重自己外在形象，有意識進行身材管理。人只要一有自信，桃花就多了。桃花一多也意味著要睜大眼睛選，別把爛桃花當正緣！所以這幾個月不要關在家裡追劇了，尤其是9月、10 月，不然桃花運再好，都被你活活擋在外面，然後還哭著說「我好想談戀愛」就只能怪自己了！

▍3.天蠍座

天蠍座今年想法會比較多，對未來抱有一些憧憬，也由此帶來一些壓力。上半年在感情的路上非常苦悶，雖然渴望，但沒有什麼異性緣，也打不起精神主動去追愛。有種快要放棄的感覺。好在這種狀態到下半年就有所好轉，你會收到異性的示好，而且這個人可能已經在你身邊潛伏已久。不妨多出門走動，9月是你今年桃花最旺盛的時候，朋友之間的聚會和活動要多多參加，說不定就有意外的驚喜哦。

▍4.金牛座

身心俱疲的金牛座可以喘口氣了。上半年一直被工作問題所擾，忙忙碌碌，但好像又不知道自己在忙什麼，一方面沒有什麼心思去想感情的事情，一方面又總是碰到爛桃花。辛苦你們了。好在未來這幾個月終於要得到月老的眷顧，而且桃花的品質非常不錯，接下來你可能會在工作場合中結識到讓你欣賞的異性，可以多多注意一下。但千萬不要把欣賞當喜歡，搞清楚自己的感覺再行動，才可以避免陷入不必要的麻煩。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】

(中時新聞網)