駕駛特斯拉究竟是什麼感覺？擁有特斯拉和其他車比起來又有什麼不同？很難想像會因為一輛車，影響了你的事業、投資和眼界，而這些都是特斯拉車主的真實體驗。

台灣第1位車主 Roadster編號888全台唯一

洪裕鈞看到市場潛力 打造電池新科技

即使只是停在內湖巷弄裡、自家公司前的空地，Tesla Roadster的身影總是能吸引路人停下腳步、多看兩眼。有不少名貴藏車的行競科技執行長洪裕鈞，早已經習慣自己的愛車受人注目，但這部車相較他所收藏的其他古董車或跑車，還有更特別的身分和情感。

這是特斯拉品牌在車壇的處女作，與英國手工車廠蓮花（Lotus）合作，採用超跑Lotus Elise車身，加裝特斯拉研發的鋰電池動力系統。在2008年發表、2012年停產，全球限量2800輛，洪裕鈞所擁有的這輛，是於2011年出廠，台灣第1、也是唯一的一輛。由於是台灣第1位車主，特斯拉銷售主管還特別迎合華人的喜好，為他在車室後座嵌上「888-1st Roadster in Taiwan」（編號888—台灣第一輛Roadster）字樣的號碼牌，認證這輛車的經典血統。

洪裕鈞回憶，2010年他在美國和友人於某個星期一上午，偶然走進了特斯拉展示間，銷售人員沒多說什麼，掏出鑰匙讓他們自己去試駕。原來就對Lotus Elise不陌生的洪毓鈞，沒有抱著太大期待坐上駕駛座。原本只預期試個30分鐘，沒想到一開就超過兩個小時還欲罷不能，洪裕鈞回到展間後，就立刻簽下訂單。

「時速零到100公里只需3秒，扭力一次到位，重踩加速器也安靜無聲，在郊區高速疾駛的同時耳邊還能聽到樹間鳥鳴⋯。」因為完全顛覆洪裕鈞以往「有環保意識的車無法滿足駕駛樂趣」的刻板印象，他還將這段試車經歷詳細記錄在自己的著作《有道理的設計》中。簡單結論，他認為特斯拉創造了一個會讓人上癮的全新駕駛經驗，「巧妙地結合電動馬達的特性，讓駕駛變得樂趣無窮，就產品使用經驗的概念而言，實在是一大成就。」

因為一開就愛上，洪裕鈞除了立刻訂下這台Roadster，之後特斯拉發表的每款新車型他也都埋單。雖然他也如同絕大多數的特斯拉車主一樣，提到組裝品質就忍不住搖頭，但他說，「任何新產品的早期使用者，就是可以忍受出錯。」而且因為擁有特斯拉全球首批車主的身分，讓他享有優先交車權，還應邀參訪了內華達州的超級工廠，及多項車主專屬活動。洪裕鈞也自特斯拉股價28美元時就開始買進股票，至今還沒有完全出清，單就這點，他的購車支出已完全賺回，也可以說是買特斯拉、送特斯拉。

疾駛還能聽鳥鳴 一開就愛上

也就是因為特斯拉，洪裕鈞見識到電動車產業的潛力。他與特斯拉前研發工程師Azizi Tucker為了實現打造電動超跑的夢，在2014年共同創立了行競科技，去年發表的浸沒式液冷電池模組系統，吸引許多國外車廠有意合作；首輛電動超跑Miss R也已經亮相，連行政院長蘇貞昌都登門參訪試乘。

(中時新聞網)