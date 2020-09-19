餐飲業走過3、4月疫情衝擊的幽谷，逐漸回復元氣，在前景尚未明朗的同時，他們為什麼敢端出一個又一個的新品牌？

根據經濟部統計處資料指出，餐飲業7月營業額689億元，較去年同期衰退幅度已經縮小至0.7%，其中餐館業年成長1%，更終止連續5個月負成長。其中，以一般聚餐為主要客源的業者已轉為正成長，以宴會為主的業者衰退幅度也明顯縮小，飲料店業也較去年同期成長0.5%。

觀察資本市場，不少餐飲股8月營收交出好成績。例如王品集團8月兩岸合併營收17.4億元，創王品集團歷史次高，較去年同期成長8.17%；台灣事業群營收11.2億元，也創下史上第2高的單月營收，比去年同期成長14.5%。

走出谷底 餐飲股業績轉旺

漢來美食8月營收3.65億元，較去年同期成長16.48%，創歷史同期新高。從今年營收谷底的4月開始，5~8月每個月都以兩位數成長的速度攀升。而豆府集團8月營收1.88億元，年增43.48%；累計1~8月營收11.43億元，年增25.43%，連續兩個月單月營收都創新高。

餐飲營運回溫，也帶動IPO（首次公開募股）市場熱絡。亞洲藏壽司即將掛牌上櫃，近期興櫃股價一度擠下瓦城成為觀光股王。此外，麥味登母公司揚秦最快有機會在年底掛牌，八方雲集也有登錄興櫃的計畫。

餐飲業營業額逐漸回復去年同期水準、餐飲股財報也繳出亮麗成績，但疫情的威脅並未走遠，前景真的一片亮麗嗎？不少業者私下坦言，只能說是審慎樂觀，未來更需要提防的是：疫情帶來的經濟變化。畢竟失業率還在上升，不少消費是靠3倍券帶動，暑假旺季結束之後，餐飲消費力道如何？還有待觀察。

但在此同時，卻見到各家餐飲業者大動作展店，甚至把一個又一個的新品牌端上台面。景氣差，為什麼他們敢逆勢展店？打的又是什麼算盤？

現金為王 掌握時機拓版圖

王品在年初時喊話，到今年底要達到300店目標，目前為274家，王品集團發言人朱文敏說，「我們仍然有信心可以做到。」為什麼敢積極展店？「我們現在開的，都是中平價、剛性需求的新品牌。」

若從王品旗下火鍋事業來看，可以發現每個品牌都有各自的路線與價位。最近展店相當積極的12 MINI經典即享鍋，一鍋可以只賣100多元的價位，當然與王品強大的採購力有關係。王品更賣起日式定食，新品牌也以「最飽足、CP值最高」為訴求。

朱文敏說，品牌力並不是空洞的字眼，做了很多事情，才有這個成績，是20幾年打下的基礎。但是，只有品牌力不夠，也必須有翻新能力。

(中時新聞網)