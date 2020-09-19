輝達(Nvidia)宣布將以四百億美元收購ARM，將讓IP在各應用擁有高市佔的架構掌控權落入美國手中，加上反全球化及地緣政治日漸緊張的趨勢，招致各國反對是可預期的結果。但中國廠防患於未然，勢必會積極尋找非ARM的替代方案，避免未來被美國勒脖子。

晶片架構市佔將大洗牌

研究機構CCS Insight表示，此項交易將面臨來自ARM客戶的巨大反對，被Nvidia收購將對ARM及其生態系統有害，獨立性對於ARM的持續成功至關重要，一旦獨立性出現疑慮，其價值就會開始受到侵蝕。Nvidia的交易也可能推動IC設計廠轉向RISC-V，這是一種開源的替代技術，由一個非營利基金會支持，但不受任何一個實體的控制。

RISC-V是一個基於「精簡指令集」的開源架構，指令集又是軟體與硬體之間的橋樑，負責指導處理器如何進行運算。精簡指令集運算結構可降低處理器的複雜性，允許在同樣的製程下生產出功能更強大的處理器(降低晶片生產成本)。

RISC-V是第一個被設計成可以根據具體場景選擇指令集的架構，不同的部分可以模組化的方式組在一起，如同拼盤各取所需，達到一套統一的架構，滿足各種不同的應用需求。這種擴展性可降低晶片開發的周期和門檻，小公司也能參與其中，直接提升廠商的差異化競爭力。

RISC-V大小通吃 AIoT嶄露頭角

RISC-V架構可應用於所有運算設備，包括5G通訊設備、伺服器、超級電腦等，物聯網(AIoT)是RISC-V一個很好的切入點。晶片市場兩大指令集架構X86(英特爾)及ARM，前者主宰伺服器及PC市場，後者獨霸行動通訊市場。新進者RISC-V指令集很難在短期內挑戰現有競爭格局，全新的AIoT市場為RISC-V的發展提供了難得的歷史機遇。

RISC-V具有開源、精簡、模塊化的特徵，完全符合AIoT下游多元化、碎片化的應用場景，具備比同類ARM、x86架構處理器更低的功耗、更小的面積及更低的價格等優勢，成為未來AIoT市場的首選。

Semico Research預估到二○二五年，採用RISC-V架構的晶片數量將達到624億顆，二○一八～二○二五年的年複合成長率(CAGR)達146.2％，主要應用市場包括電腦、消費電子、通訊、交通及工業，AIoT應用市場佔比最高，約為一六七億個核心。

中印人口大國扶植 市佔率竄升可期！

開源的RISC-V並不會遭受實質性的出口管制約束，美國以外的企業(尤其是被美國制裁的當事人或候選人)均已開始自主研發RISC-V處理器，例如印度及巴基斯坦政府已讓RISC-V成為國家級指令集。目前正急於去化美、本土化的中國，也在二○一八年七月由上海經信委出台首個支持RISC-V的政策。

RISC-V架構得以讓中國與其他國家站在同一起跑線上，有望在全新生態構建中樹立話語權，其開源的特點更有利中國實現自主可控的政策目標。今年五月中國兩會中，已有全國政協委員提案建議，加速推進RISC-V生態建設，打造國家晶片創新高地，促進數位新基建。藉由大基金出台鼓勵政策及專款投入扶持RISC-V生態和社區的發展。目前無論是透過學術單位的補助案或地方政府的專案，都有陸續透過政府力量極力發展RISC-V及半導體產業。

台廠授權金想像空間欲小不易

中國本土已建立了兩大RISC-V聯盟，約有三百家以上的公司基於RISC-V指令集進行開發晶片，已相繼發表多款該指令集的晶片，指標就是阿里巴巴旗下半導體企業「平頭哥」，陸續推出玄鐵、含光系列產品。

截至二○一九年底，中國約有一七八○家IC設計廠，仍多以ARM架構進行產品開發，為了降低過度集中的高度風險，IC設計廠勢必會將資源逐步轉向非ARM架構，非ARM矽智財(IP)的需求隨之而生，市場預期中國廠有機會大量導入台灣IP廠所提供的IP，台廠按件計酬的授權金收入將具有不小的想像空間。

(本文摘自《理財周刊 1047期》)

《理財周刊 1047期》

(中時新聞網)