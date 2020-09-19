娛樂8點半》今年20歲的歐陽娜娜外型甜美，出道數年的她不只收入驚人，感情動向也備受矚目，過去她曾合作多位男神，包括彭于晏、劉昊然，連大她很多歲的房祖名都曾和她傳緋聞，近來她則和TFBOYS的王源爆曖昧，和陳飛宇也多次被傳密戀，而說到陳飛宇家世更是驚人，其父親是知名導演陳凱歌，母親陳紅還曾被封「大陸第一美人」。

現年51歲的陳紅17歲便出道，演出影片《這裡有泉水》，1990年她從北京青年藝術劇院畢業後，接連演出《紅樓夢四部》、《紅樓夢五部》、《紅樓夢六部》，後來她更是知名的「瓊瑤女郎」，曾演出《梅花三弄之水雲間》、《煙鎖重樓》，和馬景濤有許多對手戲。

陳紅過去拍瓊瑤戲，被讚大陸第一美人。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

1994年陳紅去陳凱歌劇組《風月》試鏡，這年陳凱歌因《霸王別姬》封獎不斷，這段期間也和未來妻子陳紅結緣，網上傳聞指當時陳紅在化妝間上妝，期間忍不住閉目養神，她不知感應到什麼突然張眼，從鏡子裡突然看到陳凱歌就坐在她後面仔細觀察她，雙方對眼讓陳紅心頭一震動而動情。

陳紅後來與陳凱歌1996年結婚，接連生下陳雨昂、陳飛宇2子，兒子繼承了父母的高顏值，曾被說長得像陳赫、吳亦凡。而陳紅淡出演藝圈後雖然十分低調，但這段婚姻卻因另一半陳凱歌，注定受到外界矚目，當年陳凱歌聲望已與張藝謀不相上下，曾與倪萍等人傳緋聞，最後情歸陳紅，令外界十分驚訝。

陳紅和陳凱歌育有2子。（圖／翻攝自陳飛宇Arthur微博、中時資料照片）

曾有影評表示，八零、九零年代幾乎是港台明星的天下，能搬的上檯面的大陸女星不多，外貌出眾、氣質獨到的陳紅可說是罕見能和港台女星比美的藝人，然她婚後一度傳出幸福肥不少，轉做幕後的陳紅受訪表示，因為現在在做高強度腦力的工作，必須保持身體健康、有能量，因此體重維持在110斤左右，約55公斤，她也承認：「但如果要開始拍戲，這身材是一定得減肥的」。

2002年陳紅與陳凱歌合作，首度以夫妻身分合作電影《和你在一起》，兩人因為工作和生活分很開，在片場並不覺得尷尬，談到陳凱歌，陳紅甜蜜的抱怨說，自己並不是婚後才變成細心，是因丈夫的粗心大意，才讓她不得不仔細，「永遠是你給他一點錢放在口袋，疊得好好的，等這個冬季過去了，你把他的所有衣服拿出去洗或者拿出來曬時，你發現每一件衣服都有我給他疊得好好的錢，一動也沒動」。

陳紅更笑說，陳凱歌雖是名導，生活方面自我照顧能力十分不足，有回還問她「家裡電話是多少？」讓陳紅十分傻眼，但陳紅也為陳凱歌緩頰，指他總是太過全心投入一件事，才會對其他事粗心大意，以前陳紅對陳凱歌只是盲目的喜歡，變成他另一半，甚至有了孩子後，這份感情並未因為家務事削減，陳紅說，知道他如何完成一部片，花了多少心力後，「不僅尊敬而且真心崇拜」。

陳紅婚後除了將心力放到家庭外，偶爾也客串老公電影，也會輔助陳凱歌擔任作品製片人，夫妻倆攜手打照出不少作品，有網友認為倪萍雖然當年走紅度勝過陳紅，但陳凱歌最後選擇陳紅的原因，就是她願意放棄大好前程，全心全力扮好陳凱歌背後女人的角色，其犧牲及對陳凱歌愛的表現，實在完勝倪萍。

歐陽娜娜和陳飛宇常被傳密戀。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

2017年拍攝《妖貓傳》時，陳凱歌曾透露，自己只是扛著行李進片場，接著一頭栽進拍攝，無論是和投資方的談判或盯幕後工程，都是陳紅親自出馬，而陳紅的宗旨就是「全心全力為導演服務」，最後伙食還被電影官方微博小編發文讚「一部戲下來吃胖了十斤」，陳紅受訪則說：「我做事沒有討好的意思。我這人就是如果我喜歡你，我就想把一切事情都幫你做到最好，把最好的東西給你，但這不是討好你」。

(中時新聞網)