正值新冠疫情問題成為美國大選焦點議題之際，白宮防疫小組前成員、副總統彭斯的國土安全事務幕僚特洛伊公開支持總統川普的競選對手拜登，除了稱在川普政府內工作令人恐慌，並批評川普不僅在疫情初期就刻意低估危機，除了自己誰也不在乎，甚至爆料他曾說「新冠病毒是好事，如此就不必跟噁心的人握手」，她的公開聲明也成了最新一位跳槽支持拜登的共和黨人。

據《每日郵報》報導，曾任白宮防疫小組成員的特洛伊（Olivia Troye）在「反川普共和黨選民」（Republican Voters Against Trump）組織釋出的影片中表示，川普政府實際上在2月中就已經知道新冠病毒將在美國大流行，但川普並不想聽，他只在意美國今年進入選舉年，以及疫情將會影響他自認的成功紀錄，「事實就是，除了他自己以外，他並未真正關心誰」。

特洛伊也指控在白宮防疫小組一次會議上，川普曾向小組成員說：「或許新冠病毒是好事，這樣我就不必和其他人握手，我就省了和那些噁心的人握手」。特洛伊在影片表示，那些讓川普感到噁心的人，竟成了現在他口口聲聲說想要關切的人，那些人依舊參加川普的造勢並完全信任他，「如果總統真的嚴肅看待，或者確實有向人民警告病毒有多嚴重，他就可能讓病毒傳播速度減緩，挽救許多性命」。

特洛伊也在影片中強調自己是共和黨員的身分，但她自稱是與已故美前參議員馬侃（John McCain）價值相同的共和黨人，「我終身都是共和黨人，但我這次決定投給拜登，因為我深信美國正處於憲政危機，此一時刻美國必須跨越黨派」。

不過，川普表示他不認識、也沒見過特洛伊，並稱特洛伊是被解雇的，臨走前寫了一封信讚美政府。而彭斯稱她字裡行間聽起來就像那些在選舉年玩弄政治、心懷不滿的員工。

(中時新聞網)