World of Warships: Legends x Transformers

《變形金剛》迷有福了!《變形金剛》主題戰艦迷彩、指揮官將限時推出2020年9月18日 (Embargo 2020年9月18日21點00分) — 戰遊網(Wargaming.net)宣布,旗下《戰艦世界》(World of Warships)與《戰艦世界:傳奇》(World of Warships Legends)攜手孩之寶公司(Hasbro, Inc.)旗下《變形金剛》的重量級跨界合作今天正式登場!即日起至10月5日,《變形金剛》主題戰艦迷彩、《變形金剛》主題指揮官以及其他主題商品將限時推出。

這次重量級合作將釋出四款《變形金剛》主題戰艦永久迷彩,以《變形金剛》機器人角色做為主題,包括博派系列代表的柯博文Freedom Fighter 迷彩、大黃蜂 Gold Bug迷彩,以及狂派系列的密卡登 Messenger of Oblivion、蘭波 Crush’n’destroy迷彩 。這四名《變形金剛》角色也將搭配電影裡真實角色的配音及經典台詞,在《戰艦世界》化身為指揮官掌控戰局。

《戰艦世界:傳奇》開發總監Kirill Peskov 表示:「我們非常高興有機會與《變形金剛》進行合作,並將《變形金剛》博派系列與狂派系列的代表角色帶入遊戲。《戰艦世界》團隊特別注重每個細節與環節,用最原創的方式將《變形金剛》角色與遊戲自然的結合,希望帶給玩家栩栩如生的感覺與全新又有趣的挑戰。」

《Hasbro》企業策略及商務資深副總裁 Mark Blecher表示:「我們很高興能透過這次的限時合作將《變形金剛》角色在《戰艦世界》中栩栩如生的呈現。《戰艦世界》團隊很有技巧性的將《變形金剛》角色與遊戲做巧妙的結合,為玩家營造獨特主題的海戰經驗。」

除了主題戰艦永久迷彩,《戰艦世界》也將推出紀念性旗幟、補丁與兩款全新消耗性迷彩,分別為Autobots Ark 與Decepticon Disguise。玩家還可以藉由探索Cybertron貨櫃以獲得獨特的《變形金剛》主題消耗性迷彩、《變形金剛》主題永久迷彩以及《變形金剛》指揮官。

所有《變形金剛》主題系列商品將於加值商店上販售,而完成任務或參與遊戲活動的玩家,則是有機會免費獲得部分的主題商品。

Transformers: Warships in Disguise

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲,讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。(圖/官方提供)

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲,讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式,由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術,《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇,包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦,強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦,以及輕巧靈敏,合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰艦世界:傳奇》

《戰艦世界:傳奇》是Wargaming旗下《戰艦世界》系列中的一個新延伸,由《戰艦世界》位於聖彼得堡的團隊負責研發,並以家用主機的玩家偏好及家用主機介面作為原先設計考量,提供PS4與Xbox One版本。家用主機將為遊戲帶來全新的視角,除了能使用海上歷史上最具代表性的戰艦進行身臨其境的戰鬥外,也將包含家用主機版玩家專屬的內容及特色。

關於《孩之寶》

孩之寶 (NASDAQ: HAS) 是全球性的遊戲和娛樂公司,致力於打造全球最佳遊玩及娛樂體驗。從玩具、遊戲和消費產品,到電視、電影、數位遊戲、真人電影、音樂,以及虛擬實境體驗,孩之寶為受眾提供各種途徑以感受其經典品牌的魅力。孩之寶的代表性品牌包括 NERF、魔法風雲會 (MAGIC THE GATHERING)、彩虹小馬 (MY LITTLE PONY)、變形金剛 (TRANSFORMERS)、培樂多 (PLAY-DOH)、地產大亨 (MONOPOLY)、淘氣寶貝 (BABY ALIVE)、金剛戰士 (POWER RANGERS)、佩佩豬 (PEPPA PIG) 和睡衣小英雄 (PJ MASKS),以及知名合作品牌。借助全球娛樂工作室 eOne,及其娛樂廠牌 Allspark Pictures 和 Allspark Animation,公司透過在所有螢幕上的生動故事敘述和內容而在全球建立品牌。透過企業社會責任和慈善事業,孩之寶致力於為兒童及其家人創造更加美好的世界。孩之寶在《CR Magazine》評選的 2019 年 100 家最佳企業公民 (100 Best Corporate Citizens) 排行榜中位居第 13 名,並在過去八年一直被道德村協會 (Ethisphere Institute) 評選為「世界最具道德企業」(World’s Most Ethical Companies®) 之一。想要了解更多資訊,請進入 www.hasbro.com,並在 Twitter (@Hasbro) 和 Instagram (@Hasbro) 上追蹤他們。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯,享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來,戰遊網已經成為業界的領導者之一,在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位:戰遊網發行聯盟,戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發,持續推出新的合作遊戲,帶給玩家精彩的行動體驗。

