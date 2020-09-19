被蘋果以「你的下一部電腦，非電腦」來宣傳的第四代iPad Pro(11吋款式為2nd gen)，到底能不能取代你的電腦，成為上班的設備呢？一起來瞧瞧。

2020年上半年發表的第4代iPad Pro，搭載A12Z 仿生（Bionic）晶片，加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及光學雷達掃描儀，是最主要的升級之處。此外搭配第2代Apple Pencil(可磁吸在側邊充電、配對)、採用USB-C連接埠、可適用鍵盤式聰穎雙面夾、聰穎雙面夾之外，還新增了全新的巧控鍵盤配件。巧控鍵盤相對於鍵盤式聰穎雙面夾，增加了觸控式軌跡板，能在iPad Pro上呈現有如使用滑鼠的體驗，提供了更趨近於類似使用Mac的經驗。

一、 iPad Pro搭配巧控鍵盤 類似觸控螢幕版MacBook

有鑑於蘋果曾經表示，還沒有考慮推出觸控螢幕版MacBook，搭配巧控鍵盤的iPad Pro正巧給了使用者一種彷彿是「觸控螢幕版MacBook」的使用感受。當然，以巧鍵盤的布局來說，相對於MacBook鍵盤，少了功能鍵(或者說Touch Bar)讓控制iPad的一些特性(例如螢幕亮度、音量、鍵盤背光亮度等等)都難以跟使用MacBook的經驗對比。但是就如先前曾有傳聞指出，蘋果有意在iPadOS中針對巧控鍵盤加入快速鍵的支援，以達成類似鍵盤功能鍵的任務。這一點，從iPadOS已經從iOS剝離開來說，並不是一件難事，也令人期待。

不過若是把iPad Pro+巧控鍵盤，當作是一台觸控螢幕版MacBook來使用的話。iPadOS雖然已經支援Slide Over(側拉)、Split View(分屏顯示)的多視窗功能，但是嚴格來說，以在個人電腦上的使用經驗來說，略嫌不足。若是能在多視窗功能上更為提升，肯定會對使用iPad Pro來工作的使用者來說，更為實用。

巧控鍵盤有觸控板，可以像使用滑鼠那樣操控iPad。(黃慧雯攝)

二、 行動辦公 擁抱數位文件簽署潮流

說到蘋果為iPad Pro加入的特點，不得不提到支援第2代Apple Pencil這一點(如今第4代iPad Air也支援了)。磁吸式的Apple Pencil不僅不容易遺失，還能透過無線充電的方式為Apple Pencil充電，讓它隨時維持在電力足夠的狀態。以個人使用過其他種類iPad+第1代Apple Pencil的經驗來說，能讓Apple Pencil維持有電的情況更容易增加使用Apple Pencil的機會。

此外蘋果在iPadOS 14中加入了「隨手寫」(scribble)功能，在任何文字欄位都能混用中、英文手寫輸入，例如訊息、Messenger、LINE當中也都可以順利用手寫方式輸入訊息，簡直不要太好用！

而如果公司內外需要簽署數位文件，使用iPad Pro + Apple Pencil就能讓你無縫接軌，不需要在從電腦切換到手機、再轉檔(如果有此需要)，在不同設備中切換，降低工作效率。也是iPad Pro能滿足的獨特工作需求與流程。

第2代iPad Pro 11吋搭配第2代Apple Pencil，可透過無線方式為它充電及配對。(黃慧雯攝)

三、 獨有ProMotion自動適應更新率技術

雖然第4代iPad Air發表後，包含機身設計、可搭配第2代Apple Pencil與巧控鍵盤、採用USB-C連接埠等原本屬於iPad Pro系列才有的特點都全面下放，在網路上傳出部分iPad Pro使用者哀號的消息，但事實上iPad Pro仍有不少專屬的特性，除了後置主相機是雙相機還搭配光學雷達、具有4顆揚聲器、亮度達到600nits、Face ID(加上Animoji、Memoji)、前鏡頭支援人像光線等功能，都仍舊專屬於iPad Pro系列(第三代之後)。當中還包含了自第2代iPad Pro以來納入的ProMotion自動適應更新率技術。這項技術會自動依據顯示內容在1Hz~120Hz之間調整螢幕更新率，達到最佳顯示方式。

換句話說，你在iPad Pro上玩遊戲跟寫筆記、或是閱讀電子書時的螢幕更新率是不一樣的，如此一來能達成更為省電的目標。也可以讓Apple Pencil 的反應表現更靈敏，下滑到延遲時間只有 20 毫秒，對於經常使用Apple Pencil的用戶來說，是更為有利，書寫時能感到更為流暢且即時，貼近真實書寫的體驗。

第2代iPad Pro 11吋具備Face ID，橫向、直向都可以解鎖(設定時一定要直向持握。(黃慧雯攝)

四、 搭配巧控鍵盤 為iPad充電更便利

蘋果隨著新的iPad Pro而推出的巧控鍵盤，在轉軸位置增設了一個USB-C連接埠，據了解可以作為替iPad Pro以及巧控鍵盤充電之用，並不能外接USB-C Hub(來讀取USB隨身碟/記憶卡或是外接多媒體設備(例如電視、投影機))。但即便僅有充電功能，因為這個連接埠所在位置，也能讓充電時iPad Pro接線的方式更為自然且安全。

巧控鍵盤左側有USB-C充電孔。(黃慧雯攝)

五、 Safari 支援電腦版顯示模式 查資料更好用

在iPadOS 13以來，Safari就支援了可切換電腦版、手機版顯示模式的特性，對於需要查閱電腦版網頁的使用者來說，就相當便利(如同本身的使用經驗一樣)。這一點，或許不少iPad Pro的使用者還不是非常了解，如果還沒有用過類似體驗，絕對是提升iPad Pro使用經驗的一大特點。

Safari可支援電腦版介面，用途更廣。(iPad Pro截圖)

體驗心得

以整體使用iPad Pro、Apple Pencil以及巧控鍵盤已好一陣子的經驗來說，幾乎90%可取代MacBook的使用體驗，是相當令人為之驚艷。其中或許更令人喜愛的是，輕鬆就可以超越MacBook的續航力表現。再加上iPad對於App Store的支援，能讓它快速轉為娛樂設備，無論是追劇、玩遊戲，空間都比MacBook上更廣，說它是一台趨近理想的觸控版MacBook也真是不為過。

(科技)