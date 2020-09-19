民進黨桃園市議員王浩宇罷免案第二階段連署即將結束，一向以來都與罷王團體直球對決的他，感性吐心聲，表示也曾懷疑自己，但仍有許多人默默幫他打氣，並強調「絕對沒有對不起中壢」，會繼續努力、堅持到任期的最後一天。

王浩宇18日在臉書提出疑問「所以，你們還信任我嗎？」從6月初杏仁哥到服務處丟雞蛋開始，中壢的街頭充滿各種不友善的攻擊，宣傳車廣播不斷要他下台，罷免的布條、旗幟掛滿中壢街頭，說支持他就是支持美豬美牛進口，說他支持讓孩子吃這些有毒的食物。

服務處三不五時就被宣傳車疲勞轟炸，毛嘉慶、中壢媽媽，一個一個前韓粉來到服務處廣播，一下打球、一下送漢堡，接著用不堪的言語羞辱他，拿他的性別氣質攻擊，更多不可思議的謠言透過Line瘋傳。王浩宇坦言，有時候也會懷疑自己，但每天從加油站到咖啡店，更多的中壢人默默幫他打氣，要他繼續努力就是了。

「從政其實不在我的人生規劃中」，王浩宇說，自己的當選對中壢來說是一種新的嘗試，最初連自己也不敢相信，過去選舉當選是要花百萬、千萬掛旗幟、看板、宣傳車、炒米粉才有可能，因為中壢人的智慧，讓他透過300多天的街頭短講當選。

過去5年，王浩宇指出，他是桃園市議會出席率最高的議員之一，有9個會期工作報告全勤，並透過「我是中壢人」改變選民服務的流程，設置勞工、環保、工程等專業助理，讓大家可以更容易找到議員、更快解決問題，在教育、路平、人行道、機車路權等政策上持續努力，雖然不完美，但絕對沒有對不起中壢。

面對滿街違法的看板、宣傳車、競選旗幟，王浩宇也反省自己在很多發言上的問題，但該堅持的還是該堅持，每天還是早上去議會、中午去錄影、下午回來會勘、選民服務到半夜，前幾天停水時，更是忙到凌晨3點才闔眼。

王浩宇說，因為這是他對中壢人的承諾，從開始到現在都沒有改變，也會繼續努力，一直到任期最後一天，無論是哪一天。

所以，你們還信任我嗎？ 從六月初杏仁哥到我的服務處丟雞蛋到現在，中壢的街頭充滿了對我不友善的各種攻擊，宣傳車廣播不斷要我下台，罷免的布條、旗幟掛滿了中壢街頭，他們說支持我就是支持美豬美牛進口，說我支持讓孩子吃這些有毒的食物。 我的服務處... 由王浩宇發佈於 2020年9月18日 星期五

(中時新聞網)