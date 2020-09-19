婦產科醫師李偉浩在節目中分享造成女性不孕的4大主因，同時也分享一件神奇的看診案例。一名42歲的中年婦女稱安裝避孕器10年，但沒想到，超音波一照竟已懷孕20周，讓婦人非常錯愕。內診一看，才發現原來避孕器已被寶寶一路踢到子宮頸最低位了。

李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，一位42歲的中年婦女因肚痛、私密處出血到婦產科求診，但醫師用超音波一照，竟發現她已懷孕20周，令婦人相當錯愕直呼「不可能！」因為她已裝置避孕器10年，怎麼會突然懷孕。

醫師隨後照陰道超音波才發現，胎兒竟將避孕器踢到子宮最低位，卡在子宮頸和和子宮下段的位置。由於婦人私密處會出血，也無法將避孕器取出，只好等到嬰兒足月後一起取出。所幸再生產當天，避孕器順利和羊水一起出來，母子也均安。

另外，李偉浩醫師也分享，影響女性懷孕主要有4原因：

●月經不規則。●月經量偏少。●基礎體溫低於35.5℃。●身體質量指數BMI低於19，或大於35。

李偉浩指出，過瘦或過胖都會影響體內賀爾蒙作用，而女性在排卵期間，通常早上起床時體溫會是最低，但後來就會快速提升，進入「高溫期」。此時黃體素會增高，子宮內膜也會增厚，變成非常適合受孕的環境。但女性若體溫過低，或內膜過薄，就無法順利受孕。這也跟生活作息、飲食有很大關係。

(中時新聞網)