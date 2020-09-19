行政院長蘇貞昌今(18日)赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」專案報告，過程中農委會主委陳吉仲本想回答，卻被蘇貞昌把陳吉仲麥克風壓下。對此，藍委葉毓蘭則表示，她很難想像陳吉仲怎麼還能做得下去，還忍不住直言「難堪啊」，並猜測他忍辱是為了負重還是更高峰。

蘇貞昌和陳吉仲以及衛福部長陳時中18日針對美豬議題到立法院進行報告並備詢，但在民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委鄭麗文質詢時，陳吉仲本想回應，但卻被蘇貞昌壓下麥克風阻擋，蘇揆此舉的畫面曝光後，引起各界熱議。

對於蘇揆壓麥一事，葉毓蘭18日晚間在臉書上表示，不是在現場親眼目睹，很難想像陳主委怎麼還能做得下去？這些日子以來，才了解在綠營當官的滋味一定很迷人，才會令人可以把在大學教書時的學者風骨全都拋在腦後。

葉毓蘭還直言，「難堪啊，這個黨人才濟濟個個才幹過人，忍辱是為了負重還是更高峰？該不會也有閣揆總統夢吧？」

網友們也留言回應，「蘇貞昌囂張到如此程度」、「哦，新成語誕生，『真昌壓麥』，好大的官威，完全無視民代提問」、「我看閣員都不用了，只留蘇貞昌一人就該就可以了」。

(中時新聞網)