黃鴻升遺體解剖初判死因出爐！ 聽完結果妹妹緊握父親手離開

小鬼黃鴻升本月16號被發現於北投住家中猝逝，享年36歲。為了釐清死因，小鬼昨(18日)遺體在板橋殯儀館進行解剖，初步研判為心血管問題致死。法醫私下更無奈向媒體透露，當時就算有人在小鬼身旁，也難救回。

小鬼遺體昨日在板橋殯儀館進行解剖，初步研判為心血管問題致死。在法醫解剖完畢後，小鬼父親也離開解剖室，面對記者提問全程低頭不發一語，神情相當哀傷，並在下午4點50分現身靈堂。

隨後經紀人代表家屬出面說明後事安排，也進一步透露小鬼死於主動脈剝離造成血管阻塞，會盡力協助家屬處理後事，不會舉行頭七法會。

然而據鏡週刊報導，小鬼去年健康檢查並無大礙，其真正死因為俗稱「心肌梗塞」的心血管疾病，由於此病來的又快又突然，而小鬼遺體面容安詳，彷彿只是睡著一班，很明顯可推測他應該是很快離開人世，因此連法醫也無奈表示，就算當時有人在小鬼旁邊，也很難救回。

(中時新聞網)